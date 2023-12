Governo de Goiás investe R$ 4,2 milhões na aquisição de 1.950 coletes antibalísticos para Polícia Penal

O Governo de Goiás demonstrou seu compromisso com a segurança dos policiais penais do estado ao realizar uma aquisição histórica de 1.950 coletes antibalísticos, num investimento de R$ 4,2 milhões. A iniciativa, realizada pela Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP), marca um avanço significativo na administração penitenciária goiana e visa aprimorar a proteção dos agentes em suas atividades diárias.

A entrega desses equipamentos vitais de segurança já está em andamento, com a 6ª Coordenação Regional Prisional, em Rio Verde, e a 4ª Regional, em Caldas Novas, liderando os esforços. Essas entregas abrangem uma extensa área geográfica, compreendendo oito municípios e dez unidades prisionais em Rio Verde, e dez municípios e 13 unidades em Caldas Novas. A previsão é de que todas as entregas sejam concluídas até o final deste mês.

Josimar Pires, diretor-geral de Polícia Penal, ressaltou a importância dessa aquisição, afirmando: “Os coletes vão trazer mais segurança e tranquilidade para os nossos policiais. É mais um grande avanço da Polícia Penal de Goiás.” Essa medida inédita no estado demonstra o comprometimento do Governo de Goiás em equipar adequadamente os policiais penais e reforçar sua segurança.

Os coletes antibalísticos desempenham um papel fundamental na proteção individual dos policiais penais, absorvendo o impacto de projéteis de armas de fogo e estilhaços de explosões, reduzindo ou impedindo sua penetração no corpo. Esse investimento visa proporcionar aos agentes as condições de trabalho mais seguras possíveis, reconhecendo os desafios que enfrentam diariamente em seu serviço.

Além da aquisição de coletes antibalísticos, o Governo de Goiás demonstrou um compromisso contínuo com o sistema penitenciário do estado. No período de 2019 a 2022, foram destinados R$ 111,2 milhões para investimentos na área. Esses recursos foram direcionados para a construção e reforma de unidades prisionais, aquisição de equipamentos de informática e hospitalares, armamento e munições, entre outras necessidades do sistema.

Um exemplo notável desses investimentos é a construção de dois novos presídios de segurança máxima em Goiás. A Unidade Prisional Especial de Planaltina abriu 388 vagas, enquanto a Unidade Prisional Estadual de Águas Lindas disponibilizou mais 300 vagas. Essas iniciativas visam aprimorar a infraestrutura prisional do estado, contribuindo para um sistema mais seguro e eficiente.

O Governo de Goiás reforça assim seu compromisso com a segurança pública e a melhoria das condições de trabalho dos policiais penais, garantindo que possam desempenhar suas funções com a devida proteção e eficiência.