Governo de Goiás lança projeto de carreira para analistas de infraestrutura

No intuito de fortalecer o desenvolvimento da infraestrutura estadual e impulsionar projetos de grande impacto social, o Governo de Goiás anunciou a criação da carreira de Analista Técnico de Infraestrutura. O projeto de lei que institui este cargo efetivo e estabelece o Plano de Carreira e Remuneração da categoria foi encaminhado à Assembleia Legislativa (Alego) na sexta-feira (15/12) em uma iniciativa conjunta das secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Infraestrutura (Seinfra). A expectativa é que a Assembleia aprove a matéria ainda este ano.

Com a implementação deste novo cargo, que já nasce com um plano de carreira estruturado, o governo demonstra seu compromisso com a valorização dos servidores e aprimora a eficiência na prestação de serviços à sociedade, conforme destacou o secretário da Infraestrutura, Pedro Sales. A infraestrutura estadual desempenha um papel fundamental em ações como o Fundeinfra (Fundo Estadual de Infraestrutura), implantação de unidades de saúde, desenvolvimento de distritos agroindustriais e programas de habitação.

Após a aprovação do projeto de lei e a sanção pelo governador, os procedimentos para a realização do concurso estão programados para começar no primeiro semestre de 2024. Os 300 servidores que serão contratados para ocupar esses cargos ficarão lotados na Seinfra, mas poderão ser alocados em outras pastas do governo que também lidam com obras públicas.

O ingresso na carreira de Analista Técnico de Infraestrutura ocorrerá mediante concurso público, seguindo as disposições da legislação vigente e os requisitos estabelecidos na Lei nº 20.756 de janeiro de 2020, que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás.

O Plano de Carreira e Remuneração (PCR) abrange um conjunto de normas que regulamentam o desenvolvimento e a progressão funcional dos servidores ao longo de suas carreiras, incentivando a produtividade, capacitação e crescimento pessoal e profissional.

Segundo o secretário da Administração, Sérvulo Nogueira, a instituição da carreira de Analista Técnico de Infraestrutura representa um avanço estratégico e fortalece o quadro funcional do estado. A carreira será estruturada em níveis de “A” a “S”, com o ingresso ocorrendo no nível “A”. Os vencimentos variam de R$ 5.646,35 a R$ 16.392,48, e a progressão funcional levará em conta critérios como tempo de serviço, desempenho, capacitação, assunção de responsabilidades e titulação acadêmica, dentro dos limites orçamentários anuais e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal.