Rede Hemo responde a crise humanitária em Roraima com envio de mais de 500 bolsas de sangue

A Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos, conhecida como Rede Hemo, demonstrou mais uma vez sua solidariedade ao enviar um total de 567 bolsas de concentrado de hemácias de sangue para o Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima, o Hemoraima. Esta iniciativa tem como objetivo crucial auxiliar na manutenção dos estoques sanguíneos em Roraima, que vêm sofrendo as consequências da crise humanitária desencadeada pela migração de venezuelanos para o Brasil.

Patrícia Veríssimo, diretora do Hemoraima, explicou a importância desse envio para a região: “Roraima lida com a sobrecarga dos imigrantes que estão fugindo da Venezuela e Guiana, devido à instabilidade política dos últimos dias. Por causa disso, nosso hospital geral está com plano de contingência, caso haja conflito. Nossa maternidade também está superlotada de mães venezuelanas, e o Hospital da Criança está lotado de crianças venezuelanas internadas. Além disso, nosso Estado está passando por mutirões de cirurgias cardíacas e oncológicas. Com certeza, essa ajuda vai ser muito bem-vinda para nós.”

Essa não é a primeira vez que a Rede Hemo demonstra sua solidariedade. Em 2023, esta é a terceira remessa de bolsas de sangue enviadas pela organização de Goiás para hemocentros de outros Estados. Em julho, em resposta às fortes chuvas que atingiram parte dos Estados do Nordeste, a Rede Hemo de Goiás enviou 450 bolsas de concentrados de hemácias para a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) e 550 bolsas para o Hemocentro de Alagoas (Hemoal).

No ano anterior, em 2022, o Hemope também recebeu apoio de Goiás, ao receber 200 bolsas de concentrados de hemácias. O transporte dessas bolsas fica sob a responsabilidade do Ministério da Saúde.

Denyse Goulart, diretora-geral da Rede Hemo, destacou o compromisso da organização com a captação de doadores e a segurança dos estoques: “A hemorrede nacional é extremamente unida e sempre está disponível para assegurar o atendimento de todos os brasileiros que precisam de sangue. No meio do ano, Pernambuco não teve muitas doações de sangue por causa das chuvas que castigaram os Estados nordestinos. Alagoas também enfrentou dificuldades para abastecer sua rede assistencial. O Hemocentro de Roraima também nos pediu ajuda porque a demanda tem aumentado bastante por causa da migração de venezuelanos e guianeses. Ficamos honrados em poder contribuir com causas humanitárias em nosso país.”

As bolsas de concentrado de hemácias são um componente essencial do sangue, obtido por meio da centrifugação do sangue total. Este hemocomponente desempenha um papel crucial no transporte de oxigênio para todos os tecidos do organismo e é indispensável à vida. Essas bolsas são preparadas a partir da centrifugação de uma bolsa de sangue total e são utilizadas no tratamento de pessoas com anemia ou que sofreram hemorragias.