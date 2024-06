Phubbing: Como o hábito de ignorar as pessoas para olhar o celular está destruindo relações!

Imagine que você está conversando com alguém e, de repente, no meio da conversa, a pessoa se volta para o telefone. Essa prática comum que todos nós já fazemos e da qual também temos sido vítimas é chamada de Phubbing.

O nome phubbing vem da combinação de “phone” (telefone) e “snubbing” (desprezo), e consiste no ato de ignorar e menosprezar quem está ao nosso lado, prestando mais atenção ao celular do que à pessoa.

O Phubbing pode causar sérios problemas como a falta de atenção e comunicação nos relacionamentos entre casais, familiares, amigos e colegas de trabalho. Além disso, pode prejudicar a rotina dos usuários, causando vício e tornando as atividades do dia a dia cada vez mais fáceis de ignorar. Esse comportamento pode desenvolver ou piorar quadros de depressão, ansiedade, agressividade ou até mesmo o que é chamado de Nomofobia, que é o medo irracional de ficar desconectado do celular.

Aqui estão algumas dicas para evitar o phubbing e melhorar seus relacionamentos:

Estabeleça regras: Combine com seu parceiro ou amigos momentos sem celular, especialmente durante refeições ou conversas importantes.

Desligue as notificações: Desative notificações de aplicativos enquanto estiver com outras pessoas para evitar distrações.

Priorize o contato humano: Lembre-se de que estar presente de corpo e alma é fundamental para fortalecer os laços e demonstrar respeito.

Crie momentos de qualidade: Dedique tempo exclusivo para a pessoa que está com você, sem interrupções tecnológicas.

Seja consciente: Sempre que sentir a necessidade de pegar o celular, pergunte-se se realmente é necessário naquele momento.

Praticando essas dicas, você pode reduzir o phubbing e melhorar significativamente a qualidade dos seus relacionamentos. Afinal, a presença e a atenção são presentes valiosos que podemos oferecer a quem amamos.

