Dr João Batista Pinto Goiânia – Quais são os tipos de laqueadura tubária?

É um procedimento de esterilização feminina que interrompe as trompas de falópio para prevenir a gravidez. Existem 4 tipos:

-Laparoscopia: é realizada com pequenas incisões de aproximadamente 5 cm, sendo uma no umbigo e outras três no abdome. A recuperação é mais rápida em comparação com outros métodos, devido às menores incisões e ao caráter minimamente invasivo da técnica.

-Laparotomia: Semelhante a uma cesariana, envolve um corte maior no abdome. O tempo de recuperação é mais longo devido à natureza mais invasiva.

-Periumbilical: Após o parto, o volume do útero está aumentado e próximo ao umbigo, o que possibilita fácil acesso às tubas. Este método é vantajoso pela simplicidade e pela conveniência de ser realizado no pós-parto imediato.

-Vaginal: é realizada através de um corte profundo na vagina. Embora a recuperação física seja rápida, este método exige um período mais longo de abstinência sexual para garantir a cicatrização adequada.

Cada tipo de laqueadura tem suas vantagens e desvantagens, e a escolha do método ideal deve ser discutida com um profissional de saúde, levando em consideração a condição de saúde da paciente, suas preferências e as circunstâncias específicas.

Instituto Ana

Dr. João Batista

CRM-GO: 6.095

Cirurgias:

Parto normal e cesárea

Laqueadura

Vasectomia

Histerectomia

Miomectomia

Perineoplastia

Vesícula

Hérnia

Endereço: Avenida Georgeta Duarte, nº 41, Qd. 182, Lt. 09, Cidade Jardim, Goiânia- GO.