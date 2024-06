Magda afirma na posse que petróleo será crucial para transição energética

Durante a posse nesta quarta-feira (19), a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, enfatizou a transição energética em seu discurso. Com a presença do presidente Lula, representantes do governo federal e lideranças sindicais, Magda comprometeu-se com a redução das emissões de carbono, visando zerá-las até 2050.

Ela reafirmou que a Petrobras buscará rentabilidade enquanto lidera uma transição energética justa e inclusiva. O gás natural será um “combustível de transição”, e 11% dos investimentos serão destinados a projetos de baixo carbono, como energia eólica, solar e hidrogênio.

Magda destacou a necessidade de explorar novas fronteiras para financiar essa transição, garantindo segurança energética e respeitando a legislação ambiental. “O petróleo pagará essa conta”, afirmou.

O evento, no Centro de Pesquisas da Petrobras no Rio, contou com a presença de Lula, a primeira-dama Janja, ministros e diversas autoridades. Magda lembrou sua carreira na Petrobras e na ANP, destacando o papel da empresa como indutora da indústria nacional.

Ela também enfatizou o compromisso social da Petrobras, com investimentos em projetos sociais, ambientais e culturais, além de uma doação de R$ 30 milhões para vítimas de desastres no RS. Magda recebeu elogios de Fernando Haddad e Alexandre Silveira, que destacaram sua visão abrangente e compromisso com o avanço do Brasil.

Rosangela Buzanelli e Deyvid Bacelar, líderes dos trabalhadores, manifestaram apoio à gestão de Magda, destacando a necessidade de investimentos no Brasil. A FUP convocou um ato nacional para reivindicar melhorias para os trabalhadores.