Pesquisa da UFG demonstra sucesso dos Cursos Gratuitos nas Escolas do Futuro de Goiás

Uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), que entrevistou ex-alunos das Escolas do Futuro de Goiás, revelou resultados impressionantes. Mais de 80% dos formandos alcançaram empregos melhores e posições profissionais mais vantajosas após concluir os cursos oferecidos nessas instituições. Além disso, aproximadamente 98% dos entrevistados afirmaram que recomendariam os cursos gratuitos de tecnologia e artes das unidades de ensino técnico do Governo de Goiás a amigos e familiares.

As Escolas do Futuro estão presentes em seis unidades no estado de Goiás, com cinco delas focadas em tecnologia, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, e uma unidade dedicada às artes, o Basileu França, na capital. As unidades de tecnologia oferecem uma ampla variedade de cursos, incluindo programas técnicos e de capacitação, com menor carga horária, enquanto o Basileu França oferece mais de 200 cursos em diversas áreas artísticas, todos gratuitos.

José Frederico Lyra Netto, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), destaca a importância dos cursos de Educação Profissional e Tecnológica gratuitos e de alta qualidade no estado. Ele ressalta que esses números positivos refletem o compromisso do governador Ronaldo Caiado em proporcionar formação profissional de excelência aos estudantes, preparando-os para um futuro de sucesso.

A pesquisa evidencia que mais de 80% dos alunos que frequentaram os cursos técnicos e de qualificação nessas instituições conseguiram empregos após a conclusão. “Foi um impulso para o meu crescimento profissional e minha carreira”, afirma Simony da Silva Manso, que concluiu os cursos de marketing e e-commerce na Escola do Futuro e agora está cursando Web Mobile. Ela descreve o ambiente na Escola do Futuro como inspirador e destaca o aprendizado de novas ferramentas digitais e tecnologias de ponta, que proporcionaram aulas envolventes e personalizadas. Segundo Simony, a implementação de simuladores, realidade virtual e inteligência artificial transformou as aulas em algo muito além de sua imaginação.

A pesquisa foi conduzida por meio de questionários estruturados realizados por telefone, abordando pontos como a credibilidade percebida, a qualidade do ensino oferecido e a relevância dos cursos na trajetória profissional dos egressos. Desde 2021, a UFG é responsável pela gestão das Escolas do Futuro.

Cada uma das Escolas do Futuro de Goiás na área de tecnologia recebeu um investimento de mais de R$ 7 milhões em laboratórios, equipados com tecnologia de ponta, como braços robóticos e impressoras 3D. Em 2023, essas unidades registraram um aumento de 21% nas matrículas em comparação com o ano anterior, além de um crescimento de 120% na quantidade de estudantes matriculados em cursos técnicos. Os grupos de robótica das escolas também conquistaram prêmios em competições nacionais, incluindo a classificação para o campeonato mundial de robótica, que ocorrerá de 5 a 9 de agosto.

Quanto ao Basileu França, ele está passando por uma ampla reforma e recebeu um investimento de mais de R$ 50 milhões em equipamentos e instrumentos. Somente em 2023, os bailarinos e bailarinas dessa instituição conquistaram 15 prêmios internacionais nos principais festivais de dança do mundo.