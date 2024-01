Governador de Goiás assume a Presidência do Consórcio Brasil Central

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, foi eleito como o novo presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC). A decisão de nomear o chefe do Executivo goiano para liderar o bloco em 2024 foi unânime entre os outros governadores que fazem parte desse grupo. Durante uma coletiva de imprensa realizada em Brasília, Caiado expressou sua alegria pelo apoio dos colegas e reconheceu o desafio que essa responsabilidade representa: “Já vivi bastante na política e, sem dúvida alguma, é um grande desafio.”

O Consórcio Brasil Central é composto pelos estados do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins, abrangendo uma população de 26 milhões de habitantes distribuídos em 875 municípios. Caiado enfatizou que sua gestão será caracterizada por decisões tomadas de forma colaborativa, com a participação e aprovação de todos os membros, seja em questões relacionadas ao governo federal, ministérios, presidência ou Congresso Nacional.

O governador sugeriu diversos tópicos para discussão, incluindo áreas como saúde, orçamento e segurança pública. Vale destacar que sua gestão é a mais bem avaliada do país, com uma aprovação de 72%, de acordo com a última pesquisa AtlasIntel. Ele também enfatizou o compromisso contínuo de buscar economia e eficiência por meio de aquisições conjuntas, como já ocorre na compra de medicamentos.

Caiado ressaltou o compromisso do consórcio em trabalhar sem preconceitos e estender a mão para outros estados do Norte, Nordeste, Sul ou Sudeste, buscando compartilhar boas práticas em segurança, educação e saúde. Ele concluiu afirmando: “Nossa intenção é, cada vez mais, melhorar a qualidade de vida das pessoas.”

Ao passar o cargo para Caiado, o governador Mauro Mendes destacou a união do bloco, afirmando: “Temos um esforço comum para cuidar dessa parte do Brasil. São sete estados que, desde 2015, compartilham experiências e constroem alternativas regionais para um desenvolvimento eficaz das políticas públicas em cada estado.”

A eleição do novo presidente do consórcio ocorreu durante o Fórum de Governadores do BrC, onde o Governo de Goiás apresentou o projeto vencedor do Prêmio Boas Práticas do Consórcio Brasil Central na área de educação. O destaque foi para a iniciativa “Estudantes de Atitude”, lançada em 2019, que promove a cidadania, a formação ética e moral, bem como a transparência e a prevenção da corrupção na rede estadual de ensino. O secretário de Estado de Infraestrutura, Pedro Sales, que falou em nome do Governo de Goiás, destacou que o projeto cresceu significativamente, envolvendo 780 unidades escolares em 2023 e impactando quase 40 mil estudantes em 219 municípios.