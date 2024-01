Seds, em parceria com a Unesco promove a segunda fase dos treinamentos para a implementação e gestão de políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), em parceria com a Unesco, está promovendo a segunda fase dos treinamentos para a implementação e gestão de políticas públicas direcionadas a crianças e adolescentes. Estes treinamentos continuarão nos próximos dias, com encontros regionais marcados em Rio Verde (25 e 26 de janeiro), Planaltina (29 e 30 de janeiro) e Luziânia (1º e 2 de fevereiro).

As cidades de Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte e Trindade já receberam os primeiros encontros organizados pelo programa Goiás Social nas duas primeiras semanas de 2024. Os temas abordados nestes treinamentos incluem mediação de conflitos, prevenção de violência, promoção de uma cultura de paz nas escolas e comunidades, estabelecimento do Comitê de Participação de Adolescentes (CPA) nos municípios, utilização do Sistema de Informações da Infância e Adolescência (Sipia) e orientação sobre a captação de recursos para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

Para o Secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos, a capacitação dos profissionais envolvidos na criação de políticas públicas, prevenção de problemas e resolução de conflitos, bem como na criação de um ambiente social saudável para crianças e adolescentes, é uma prioridade para o Goiás Social. Ele afirma: “Estamos buscando a orientação de especialistas com vasta experiência para realizar esse trabalho.”

O Superintendente da Criança, Adolescente e Juventude da Seds, Ricardo Costa, enfatiza a importância da colaboração de todos os representantes na defesa das políticas públicas para crianças e adolescentes, afirmando: “Não podemos agir em prol das crianças e adolescentes se cada um de nós se isolar e não colaborar uns com os outros.”

Rayssa Rodrigues, representante do CPA, destaca a relevância dos treinamentos em todo o estado, afirmando: “Este treinamento beneficia todos os municípios e reforça a importância de cada criança e adolescente, enfatizando nossos direitos como prioridade absoluta.”

Os treinamentos tiveram início no final de novembro de 2023, com encontros regionais realizados em Silvânia, Itumbiara, Porangatu, Uruaçu, Jataí e Portelândia. Entre os participantes dessas formações estão gestores públicos da assistência social, conselheiros tutelares, conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente, gestores da área da educação, comarcas e toda a rede de proteção à criança, além de líderes juvenis.