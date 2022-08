Pecuária em Goiás – Projeto promove rota de aprendizagem na criação de caprinos e ovinos no semiárido

O Projeto Dom Hélder Câmara (PDHC) realiza neste mês (de 13 a 20 de agosto) a “Rota de Aprendizagem – Experiências Exitosas” entre técnicos, agricultores e demais agentes que atuam na cadeia produtiva da caprinocultura e ovinocultura no semiárido brasileiro (microrregiões do Cariri Oriental Paraibano, do Cariri Ocidental Paraibano, do Sertão de Moxotó, do Sertão de Pajeú, do Vale do Itaim, do Sertão do São Francisco e na Bacia do Jacuípe).

A rota tem como objetivo promover o intercâmbio de conhecimento das experiências positivas, das boas práticas e das iniciativas de sucesso da agricultura familiar, relacionadas ao sistema produtivo e às agroindústrias de caprinos e ovinos no semiárido brasileiro.

Como resultado dessa iniciativa, a partir da análise das experiências exitosas visitadas durante a rota, será elaborado um documento orientador para implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da caprinocultura e ovinocultura na região.

Os participantes percorrerão uma distância de cerca de 1.000 km, saindo de Petrolina (PE) com término em Campina Grande (PB).

O roteiro contempla visitas técnicas na Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais Integrados de Caprinos e Ovinos do Nordeste (Capricon), na Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Município de Betânia do Piauí (Ascobetânia), na Cooperativa dos Produtores e Produtoras Rurais da Chapada Vale do Rio Itaim (Coovita), no Centro de Excelência em Derivados de Carne e Leite de Caprinos e Ovinos (Cedoca), na Associação

Gestora da Usina de Beneficiamento de Lácteos (Agubel), na Cooperativa dos Capriboovinocultores do Município de Cabaceiras Ltda (Capribov) e na Cooperativa dos Curtidores e Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras (Arteza).

O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SAF/Mapa), e cofinanciado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), em parceria com a Embrapa Caprinos e Ovinos.

Projeto Dom Hélder Câmara

O Projeto Dom Hélder Câmara (PDHC) busca reduzir os níveis de pobreza e de desigualdades no semiárido brasileiro, qualificando os produtores para que desenvolvam uma produção sustentável, estimulando a replicação de boas práticas, e tem como eixo central a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater).

Informação: MAPA