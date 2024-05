Parceria entre Azul e Gol permitirá compra de passagens compartilhadas

Clientes da Azul e da Gol poderão comprar passagens de ambas as companhias nos respectivos canais de venda a partir do fim de junho, graças a um novo acordo de codeshare anunciado nesta quinta-feira (23).

O acordo vale apenas para rotas domésticas operadas por uma das duas companhias, excluindo rotas em que ambas competem diretamente. Com o codeshare, passageiros poderão utilizar os serviços de uma companhia para voar com a outra, mas deverão fazer check-in nos guichês ou canais digitais da operadora do voo. Em voos com conexão, o check-in será feito na empresa do primeiro trecho, com emissão automática de todos os cartões de embarque.

O despacho de bagagens seguirá o mesmo procedimento, com as malas sendo despachadas pela companhia do primeiro voo e recebidas no destino final. Para remarcar ou cancelar, o cliente deve contatar a empresa onde comprou a passagem.

Os programas de fidelidade das duas empresas, Smiles e Azul Fidelidade, também estarão integrados, permitindo acumulação de pontos em qualquer um dos programas.

A data exata para início das vendas não foi divulgada, mas os canais começarão a oferecer as rotas compartilhadas no fim do próximo mês.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comentou nas redes sociais que essa parceria é comum em vários países e que a ANAC trabalhará para garantir boas condições para os consumidores brasileiros.

Em janeiro, a Gol entrou com pedido de recuperação judicial nos EUA para reestruturar suas finanças. O governo continua monitorando a situação.