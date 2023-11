Ortopedia Goiânia – Você sabe o que é o neuroma de morton

O neuroma de morton é uma doença que afeta os pés, causando uma inflamação do nervo sensitivo do terceiro e quarto dedos. O trauma repetitivo, pressão excessiva nos pés por calçados de solado duro e os desequilíbrios biomecânicos podem favorecer o aparecimento do neuroma.

Os sintomas do neuroma de morton incluem:

• Dor no pé que piora ao caminhar ou praticar exercícios físicos;

• Queimação no terceiro e quarto dedos.

• Sensação de estar pisando em pedra.

O tratamento dessa doença irá variar de acordo com a severidade dos sintomas do paciente, mas pode incluir medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios além de fisioterapia e uso de sapatos adequados. Em casos mais graves, pode ser recomendada uma cirurgia.