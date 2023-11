Ortopedia Goiânia – A diabetes prejudica a saúde dos ossos e aumenta a probabilidade de fraturas.

A diabetes, doença caracterizada pelo acúmulo de glicose no sangue, pode causar diversas complicações no corpo, incluindo problemas cardiovasculares, renais e, de acordo com pesquisas recentes, ósseos também.

De acordo com a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (Abrasso), a diabetes, seja do tipo 1 ou 2, pode reduzir a resistência dos ossos, visto que o alto nível de açúcar no sangue altera as propriedades do colágeno do osso, causando fragilidade e aumento dos riscos de fraturas e osteoporose.

Um estudo apresentado no Congresso Mundial de Osteoporose e Doenças Osteometabólicas, verificou que 18,5% dos participantes com diabetes tinham alguma fratura nas vértebras, enquanto que entre os participantes sem alterações na produção de insulina e na glicose sanguínea, apenas 1,3% apresentaram fraturas.

Os dados deixam claro que a diabetes enfraquece os ossos, deixando-os mais propensos a lesões.

Portanto, para pacientes diabéticos, cuidar da saúde dos ossos também deve ser uma prioridade!

