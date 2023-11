Início das distribuições de auxílios da Operação Goiás Alerta e Solidário pelo Estado

Follow on X

Nesta segunda-feira (06/11), teve início a primeira fase das entregas da Operação Goiás Alerta e Solidário 2023/2024, conduzida pelo governo estadual, partindo de Goiânia em direção à região Norte do estado. A partir desta terça-feira (07/11), o programa Goiás Social iniciará a distribuição de quase 19 mil (18.903) benefícios sociais em 31 municípios. O propósito é fornecer proteção e assegurar a dignidade de famílias em situação de vulnerabilidade que residem em áreas de risco, potencialmente afetadas por fortes chuvas previstas entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, conforme alerta do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CimehGO).

Nesta etapa inicial da Operação, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) irá prover benefícios sociais a 1.140 famílias mapeadas em áreas de risco, em colaboração com as prefeituras locais. Destas, 995 são de áreas rurais e 145 de áreas urbanas. Serão distribuídos 7 mil pacotes do Mix do Bem (alimento de preparo simples, contendo arroz, proteína de soja, cenoura, tomate, alho e cebola desidratados), 8.084 cobertores, 1.144 filtros de barro e 2.675 benefícios diversos, como cadeiras de rodas, bengalas, fraldas descartáveis, kits de enxoval para bebês e leite.

A previsão é finalizar esse trabalho até o dia 25 de novembro. Para garantir uma logística mais ágil e estabelecer uma reserva de itens para uso imediato, foram instalados sete pontos de apoio de estoque em Campos Belos, Ceres, Goianésia, Itaberaí, Niquelândia, Planaltina e Posse, escolhidos estrategicamente pela sua localização.

A primeira fase das entregas da Operação Goiás Alerta e Solidário 2023/2024 vai atender famílias em Alto Paraíso de Goiás, Campinaçu, Carmo do Rio Verde, Cavalcante, Colinas do Sul, Flores de Goiás, Formoso, Goianésia, Guaraíta, Guarinos, Heitoraí, Hidrolina, Itaguaru, Itapaci, Itapuranga, Niquelândia, Nova América, Padre Bernardo, Pilar de Goiás, Planaltina, Posse, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, São João D’ Aliança, São Luiz do Norte, São Patrício, Teresina de Goiás, Uruana e Vila Propício.

“Aqui em Goiás, montamos essa ação preventiva para mitigar possíveis problemas. Estamos prontos para atender as regiões mais afetadas e nossa meta é preservar vidas e evitar tragédias maiores”, afirmou Gracinha Caiado, primeira-dama e coordenadora do Goiás Social.

A Operação Goiás Alerta e Solidário, lançada pelo governador Ronaldo Caiado em outubro deste ano, segue os moldes do Nordeste Solidário, intervenção que atuou no socorro aos municípios impactados por chuvas. Graças ao trabalho preventivo do Goiás Social, o número de municípios que decretaram estado de emergência diminuiu de 24 em 2021 para oito em 2022.

Essa operação mobiliza diferentes setores do governo estadual e abrange ações preventivas, de socorro e de reconstrução. Além das distribuições de benefícios, o plano de contingência prevê serviços de recuperação e manutenção de estradas, busca e salvamento com equipes especializadas, entre outras medidas.