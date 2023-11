Agência Ideia Goiás: Elevando Carreiras Médicas com Marketing Médico Avançado – MEDMKT 7.0

Goiânia, [07-11-2023]

Na busca contínua pelo sucesso e excelência em suas carreiras, os médicos de Goiânia e região têm uma nova e empolgante oportunidade à sua disposição. A Agência Ideia Goiás, com duas décadas de experiência sólida, está se destacando como líder no mercado de marketing médico. Com um foco implacável na transformação de clínicas e consultórios, a agência está impulsionando a carreira dos médicos para um nível inédito.

Marketing Médico Avançado – MEDMKT 7.0

O coração do sucesso da Agência Ideia Goiás é o seu MEDMKT 7.0, uma solução de marketing médico avançada que redefine o jogo. Esta abordagem inovadora oferece uma gama de serviços estratégicos que são essenciais para elevar a presença online e a visibilidade dos médicos.

Criação Profissional de Sites e Reestruturação : Um site não é apenas uma plataforma, é uma ferramenta de atração e conversão. A Agência Ideia Goiás projeta sites que não apenas impressionam, mas também convertem visitantes em pacientes fiéis.

: Um site não é apenas uma plataforma, é uma ferramenta de atração e conversão. A Agência Ideia Goiás projeta sites que não apenas impressionam, mas também convertem visitantes em pacientes fiéis. Integração no Google Maps : Facilitar a localização da clínica para pacientes em potencial é fundamental. A integração no Google Maps torna isso possível, garantindo que aqueles que buscam os serviços médicos oferecidos pela clínica a encontrem de maneira rápida e eficiente.

: Facilitar a localização da clínica para pacientes em potencial é fundamental. A integração no Google Maps torna isso possível, garantindo que aqueles que buscam os serviços médicos oferecidos pela clínica a encontrem de maneira rápida e eficiente. Gerenciamento Estratégico das Redes Sociais : Hoje, a presença nas redes sociais é mais importante do que nunca. A Agência Ideia Goiás cria e mantém estratégias de mídia social para construir uma reputação sólida e confiável para os médicos.

: Hoje, a presença nas redes sociais é mais importante do que nunca. A Agência Ideia Goiás cria e mantém estratégias de mídia social para construir uma reputação sólida e confiável para os médicos. Campanhas de Tráfego Pago : A publicidade direcionada é uma parte vital do marketing moderno. Com campanhas de tráfego pago, a agência assegura que as mensagens certas alcancem o público certo no momento certo.

: A publicidade direcionada é uma parte vital do marketing moderno. Com campanhas de tráfego pago, a agência assegura que as mensagens certas alcancem o público certo no momento certo. Presenças nas Colunas de Saúde: A Agência Ideia Goiás leva os médicos para as exclusivas colunas de saúde dos principais jornais da região, como Folha de Goiás, Opinião Goiás, Portal JA7, Portal VER7, Portal Dicas de Saúde e Doctor Brasil. Nestas colunas, os médicos têm a oportunidade de compartilhar suas biografias, detalhes sobre tratamentos e informações de contato, incluindo o WhatsApp, tornando a conversão de pacientes mais direta. Além disso, links de redirecionamento para o site da clínica são incluídos para uma experiência mais acessível.

A Experiência de Duas Décadas

A Agência Ideia Goiás tem uma história de 22 anos de excelência no marketing médico. Sua sede estrategicamente localizada no Setor Jaó, em Goiânia, a torna a parceira ideal para conduzir as clínicas e consultórios ao sucesso absoluto. Mas o que realmente diferencia a agência é seu compromisso com a transparência e o controle. Eles oferecem relatórios mensais detalhados que descrevem minuciosamente cada ligação e mensagem no WhatsApp de campanhas de tráfego pago, permitindo que a equipe da clínica tenha total controle sobre o impacto real de suas estratégias.

Alcance Nacional

As campanhas da Agência Ideia Goiás não se limitam a Goiânia e sua Região Metropolitana. Elas têm um alcance impressionante, estendendo-se por todo o Estado de Goiás, Brasília e outros estados do Brasil. A agência orgulha-se de ser a parceira que pode levar o nome dos médicos a uma audiência muito mais ampla.

Em Breve – O Mérito “Os Melhores Médicos de Goiás”

Uma novidade empolgante está prestes a ser lançada: o mérito “Os Melhores Médicos de Goiás.” Esta iniciativa do Jornal Folha de Goiás tem como objetivo reconhecer os especialistas médicos mais destacados da região. Os médicos que escolherem contar com a Agência Ideia Goiás terão a oportunidade de se destacar nesta premiação exclusiva.

Contate a Agência Ideia Goiás

Com uma oferta especial este mês, a Agência Ideia Goiás está pronta para transformar o sucesso das clínicas e consultórios em uma realidade tangível. Os médicos que desejam aproveitar essa oportunidade podem entrar em contato diretamente (62) 99822-8647.