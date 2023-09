Ortopedia Goiânia – Sabe qual é a diferença entre geno varo e geno valgo?

No universo ortopédico, entender as nuances das condições ósseas é essencial. Duas delas, geno varo e geno valgo, muitas vezes causam dúvidas. Ambas são desvios nas articulações dos joelhos, mas têm algumas diferenças que merecem atenção.

O geno varo ocorre um desvio da articulação para fora, desta forma os joelhos ficam mais afastados um do outro. Essa condição pode levar a um desgaste irregular da cartilagem, desconforto e dificuldades na mobilidade.

Já no geno valgo, as articulações do joelho se desviam para dentro com relação à linha central do membro, resultando em um aspecto de “joelhos em X”. Isso pode aumentar o estresse nas áreas internas dos joelhos, contribuindo para o desenvolvimento de problemas como a síndrome da banda iliotibial e dor patelofemoral.

O diagnóstico precoce e a avaliação de um ortopedista especialista em joelho são fundamentais para determinar o tratamento adequado para cada caso. Exercícios para fortalecimento, fisioterapia e uso de palmilhas podem ajudar, mas, em casos mais graves, a cirurgia pode ser indicada.

