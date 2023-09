Geriatria Goiânia – Diagnóstico da Doença de Alzheimer

A Doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que compromete de forma lenta e progressiva funções cerebrais, como memória, linguagem, atenção e comportamento. A pessoa se torna progressivamente mais dependente de terceiros para suas atividades dentro e fora de casa.

Os sintomas mais comuns são: perda de memória (inicialmente recente e progressivamente de fatos antigos), dificuldade de reconhecer familiares e amigos, alteração de humor, sono e comportamento, dificuldade de se adequar às adversidades e de realizar tarefas antes corriqueiras e perda do bom senso no meio social e familiar.

Atualmente existem mais meios de embasar o diagnóstico, uma vez que não é se justifica biópsia cerebral: avaliação mais aprimorada de exames de imagem e marcadores no líquor (o líquido puncionado pela coluna). Ainda assim, nada substitui uma avaliação clínica ampla e individualizada, baseada no resgate de uma história clínica detalhada com os familiares e com o paciente (quando possível) e testes cognitivos.

Um diagnóstico precoce favorece um acompanhamento continuo e a construção gradual de um plano de cuidados focado na qualidade de vida e dignidade da pessoa idosa.

Se você ou alguém que conhece está com problemas de memória ou alguns dos sintomas descrito, procure o Geriatra para avaliação. Pesquise se o médico que você escolheu tem Registro de Qualificação de Especialista ( RQE) no Conselho de Medicina.

