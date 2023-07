Ortopedia Goiânia – Quais as principais lesões tratadas pela artroscopia de joelho?

A artroscopia de joelho são pequenas incisões minimamente invasivas que têm se mostrado eficaz no tratamento de inúmeros problemas articulares. É um procedimento que utiliza um instrumento chamado artroscópio para visualizar e tratar lesões internas.

Uma das mais frequentes é a lesão do menisco, que é uma cartilagem localizada entre a tíbia e o fêmur, e pode ser danificada devido a torções, movimentos bruscos ou desgastes relacionados à idade. Através da intervenção cirúrgica, é possível remover ou reparar partes danificadas, restaurando a função do joelho e aliviando a dor.

A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) também pode ser tratada com esse procedimento. O ligamento fornece estabilidade e pode ser rompido durante acidentes ou atividades esportivas. A artroscopia reconstrói o LCA com enxertos de tecidos saudáveis, recuperando a função normal e firmeza do joelho.

Além disso, o procedimento também é utilizado para tratar:

lesões nos ligamentos colaterais;

lesões da cartilagem articular;

sinovite (inflamação da membrana sinovial);

outras limitações de movimento.

Em resumo, a artroscopia de joelho oferece muitos benefícios, como recuperação mais rápida, menor trauma cirúrgico e menor tempo de internação, tornando-se uma opção viável para tratar problemas no joelho.

