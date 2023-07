Cirurgia Robótica Goiânia – Como é o pós-operatório da cirurgia robótica?

Ao final da cirurgia robótica o paciente utilizará uma sonda urinária para coleta de urina em uma bolsa, e pode ou não ser necessário um dreno para coleta de secreção. Os orifícios por onde foram inseridos os instrumentos robóticos são fechados com pontos e fios absorvíveis e não precisarão ser retirados.

No quarto o paciente é orientado a permanecer deitado e em repouso nas primeiras horas. No dia seguinte, o dreno para coleta de secreções é retirado, e se o paciente estiver se sentindo bem recebe alta para casa permanecendo a sonda por cerca de 7 a 10 dias, sendo retirada no consultório após esse período.

É recomendado repouso relativo, isto é, evitar atividade física moderada e intensa nos primeiros 15 dias após a cirurgia.

A cirurgia robótica tem como grande vantagem proporcionar uma rápida recuperação do paciente e consequentemente um rápido retorno a suas atividades rotineiras.

