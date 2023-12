Ortopedia Goiânia – Principais causas da tendinite quadricipital

A tendinite quadricipital é uma lesão e inflamação do tendão do quadríceps causando dor na região frontal do joelho, por cima da rótula. Nos casos menos graves, pode ocorrer um desconforto ou rigidez do joelho, inchaço e pode existir uma sensação de fraqueza ao correr ou fazer flexões de pernas. Na maioria das vezes, surge como resultado de estresses ao praticar exercícios físicos intensos que requerem correr, pular, arrancadas e paradas abruptas.

Além disso, fatores biomecânicos desempenham um papel significativo. Anormalidades na biomecânica da marcha ou problemas estruturais como mau alinhamento dos pés, tornozelos e pernas podem aumentar a tensão nos tendões, contribuindo para o surgimento da tendinite quadricipital.

O envelhecimento também pode desempenhar um papel significativo. Com o tempo, os tendões podem perder um pouco de sua elasticidade natural, tornando-se mais propensos a lesões.

Reconhecer as causas da condição é crucial para implementar estratégias preventivas e garantir uma abordagem eficaz no tratamento.

