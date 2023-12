Hospital Hugol em Goiás com urgência precisa de doações de sangue tipo o negativo

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), sob administração do Governo de Goiás, enfrenta uma situação crítica em seu Banco de Sangue, necessitando com urgência de doações de sangue do tipo O negativo. A escassez desse tipo sanguíneo é alarmante, e a unidade hospitalar faz um apelo à comunidade neste período de fim de ano.

Para aqueles que desejam contribuir, não é necessário agendar a doação. O Banco de Sangue do Hugol opera de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30, e aos sábados, das 7h às 12h, com exceção do dia 1º de janeiro, quando as atividades estarão suspensas. O atendimento voltará ao normal na terça-feira, dia 2 de janeiro.

Segundo Wilson Moreira, Supervisor do Banco de Sangue do Hugol, durante o período de fim de ano, ocorre um aumento nos acidentes de trânsito, e o sangue do tipo O negativo é essencial para atender às demandas urgentes. Ele explicou: “Como somos um centro de referência em atendimento de urgência e emergência, recebemos muitos casos graves de acidentes de trânsito, e muitos deles necessitam de sangue imediatamente, antes mesmo da tipagem sanguínea. Nestes casos, utilizamos o sangue O negativo, pois ele é compatível com todos os outros tipos sanguíneos”.

É importante ressaltar que a doação de sangue é um ato de solidariedade que não representa nenhum risco para o doador. A triagem clínica é rigorosa, e a doação só é permitida para pessoas em boas condições de saúde. Todo o material utilizado é descartável, garantindo a segurança durante o procedimento.

Os critérios para doação de sangue incluem:

Estar saudável;

Não estar gripado, resfriado ou febril;

Pesar mais de 50 quilos;

Ter entre 18 e 69 anos;

Estar descansado e alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação;

Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva nos últimos 12 meses;

Não ter realizado procedimentos endoscópicos nos últimos 6 meses;

Não estar usando antibióticos e antifúngicos. Caso tenha usado, aguardar 14 dias após o término para doar;

Não apresentar evidências clínicas ou laboratoriais de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como sífilis, hepatite B ou C, hepatite A (após os 11 anos), HIV, HTLV e doença de Chagas;

Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis;

Não ter consumido bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

Para obter mais informações ou esclarecer dúvidas, entre em contato com a Unidade de Coleta e Transfusão do Hugol pelos seguintes números: (62) 3270-6662 ou pelo WhatsApp: (62) 3270-6661. Sua doação pode salvar vidas e fazer a diferença neste momento crítico.