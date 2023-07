Ortopedia Goiânia – Pé reumatoide: como identificar e qual tratamento?

Pé reumatoide é uma condição nas articulações dos pés geralmente causada por artrite reumatoide e que causa muito desconforto e deformidade. Por isso, é importante saber identificar os sintomas para um tratamento adequado.

Primeiramente, é preciso se atentar aos sinais como rigidez, dores nas articulações e inchaço persistente nos pés. Geralmente, esses sintomas são mais presentes ao acordar pela manhã e podem durar por algumas horas. É importante não ignorá-los, pois, um diagnóstico precoce é essencial para um tratamento eficaz.

Existem inúmeras opções de tratamento como medicamentos anti-inflamatórios para reduzir a inflamação e aliviar a dor. Fisioterapia também ajudam a melhorar a mobilidade dos pés a dor a inflamação e fortalecer os músculos. E por fim, o uso de palmilhas ortopédicas pode ser outra alternativa, já que redistribui a pressão nos pés, aliviando o desconforto. O tratamento cirúrgico está reservado para aqueles casos mais graves que acompanham com deformidades incapacitantes.

Vale reforçar que cada caso é único, e os cuidados podem variar de acordo com as necessidades de cada paciente. É importante buscar orientação com ortopedista para obter um resultado satisfatório.

