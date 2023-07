Ortopedia Goiânia – Dor no quadril é normal?

Dor no quadril é uma condição comum o que não significa, entretanto, que seja normal. Dentre as causas frequentes no adulto jovem estão as causas mecânicas articulares como o impacto femoroacetabular, os corpos livres e as instabilidades; as causas mecânicas extra-articulares como as lesões musculares, os ressaltos de tendões e fáscias musculares, as tendinites e bursites ( inflamações de pequenas bolsas que tem a função de diminuir o atrito entre músculos, tendões e fáscias com estruturas ósseas); as causas inflamatórias articulares como sinovites e patologias reumáticas; e as dores referidas com origens abdominais, pélvicas, neurovasculares e lombares.

Outra causa comum é a osteoartrose, um desgaste da cartilagem articular que pode ocorrer por evolução de causas mecânicas articulares, inflamatórias ou devido a processo degenerativo com o envelhecimento.

É importante reforçar que a dor no quadril e muito comum, mas nem sempre é considerada normal, principalmente se interferir na rotina ou no sono. Por isso, é fundamental buscar avaliação com um ortopedista para investigar a causa da dor e receber o tratamento adequado.

