Ortopedia Goiânia – Pé diabético: dos sintomas até o tratamento

O pé diabético é uma complicação da diabetes, sendo definido como “pé diabético ou mal perfurante plantar”. São alterações vasculares ocasionadas pelo entupimento dos vasos consequente ao diabetes levando a neuropatia diabética com diminuição e até ausência de sensibilidade nos pés. Essa condição pode causar consequências graves, como a amputação de dedos, pé ou perna, portanto, tratá-la corretamente é fundamental.

O pé diabético costuma evoluir de forma silenciosa e o paciente pode passar dias com uma ferida sem sequer percebê-la, visto que a diabetes pode causar insensibilidade, fazendo com que o paciente não sinta dor ou desconforto.

Contudo, existem sintomas que podem indicar um maior risco para desenvolvimento do pé diabético, são eles:

• Fraqueza nas pernas;

• Formigamento;

• Queimação nos pés e tornozelos;

• Sensação de agulhadas;

• Perda da sensibilidade nos pés.

As úlceras no pé diabético podem variar do grau 0 até 5, e o tratamento irá variar, justamente, de acordo com o grau das lesões e infecção controlar os níveis de glicose no sangue e tratar adequadamente a ferida é fundamental para evitar amputações.

Agende sua consulta com um ortopedista especialista em pé.

Clínica Ortotrauma Samaritano – Ortopedia e Traumatologia

Telefone:

(62) 3291-3755

WhatsApp:

(62) 99533-7564

Endereço:

Rua 237, N° 51, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás.

Atendimento:

Particular

Convênios