Urologia Goiânia – Quais são as principais doenças que atingem o homem atualmente?

As doenças mais comuns que afetam os homens são hipertensão e diabetes, que são as doenças mais comuns da população geral.

Muitas vezes o homem não fez acompanhamento médico e é no consultório do urologista que ao fazer uma avaliação geral é diagnosticado essas doenças. Também descobrimos outras doenças da parte da urologia como calculo renal, tumor da bexiga, tumor nos rins. O câncer de próstata apesar de não ser a doença mais prevalente no homem, ele tem um impacto muito importante no diagnóstico precoce. Isso porque a expectativa é cerca de 70 mil casos no ano e 15 mil mortes por câncer de próstata.

O câncer de próstata diagnosticado precocemente no início tem 90% de cura.

Assista o vídeo:

Dr. Breiner Ferro

CRM: 18039 RQE: 13848/ 13464

Urologista

Residência Médica em Cirurgia Geral pela Universidade de Brasília;

Especialista em Urologia pelo Hospital Geral de Goiânia;

Laparoscopia urológica para residentes no IRCAD América Latina/SBU;

Membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Atendimentos:

Centro Clínico Lusitano Goiânia

Av. Portugal com a Av. T-8, N° 808, Setor Marista, Goiânia, Go.

WhatsApp: (62) 99999-8707

Hospital São Silvestre

Av. das Nações Nº 616, Centro, Aparecida de Goiânia, Go.

Telefone: (62) 3283-3201 / 3230-2000 / 3283-2419

WhatsApp: (62) 3283-2419