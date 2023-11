Urologia Goiânia – Conheça os fatores de risco para o câncer de próstata?

Para o câncer de próstata, o principal fator de risco é a história familiar, ou seja, quem tem parente de primeiro grau com caso de câncer de próstata tem uma chance maior de desenvolver o câncer de próstata. Então, pai, irmão, tio que tiveram câncer de próstata é importante ter uma atenção a mais, inclusive quem tiver esse fator de risco, o toque retal ao invés de ser recomendado aos 50 anos, é antecipada para ser feito esse rastreio aos 45 anos.

Além do próprio câncer de próstata na família alguns outros tipos de cânceres como o de mama, de pâncreas, pode ter relação com o câncer de próstata. Outro fator de risco é a etnia, a raça negra tem uma evolução mais agressiva para o câncer de próstata. Outros fatores de risco importantes são a obesidade e sedentarismo. O obeso também tem um tumor de próstata mais agressivo. O sedentarismo também influencia no aumento de chance de desenvolver câncer de próstata.

A alimentação saudável e a prática de exercícios físicos diminuem o risco de todas as doenças, não só do câncer de próstata.

Fique atento aos fatores de risco de câncer de próstata. Faça o acompanhamento regular com o urologista!

