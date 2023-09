Ortopedia Goiânia – O que é impacto femoroacetabular?

O Impacto femoroacetabular é uma condição mecânica de contato repetitivo por anormalidades de contorno entre os ossos da coxa (fêmur proximal) e da bacia (borda acetabular) durante atividades do cotidiano e que leva a limitação em graus variados na mobilidade articular do quadril.

A condição é frequente em pessoas jovens e, devido às alterações morfológicas anatômicas, pode evoluir para artrose no futuro. Os sintomas incluem dor na região da virilha, região medial da coxa, púbis e, eventualmente irradiações para as regiões lombar e glútea durante atividades físicas e ao levantar quando sentado ou agachado.

O diagnóstico é feito por um especialista em cirurgia do quadril, geralmente com base no exame físico e por imagens como a radiografia e a ressonância magnética.

O tratamento inclui desde medidas conservadoras como orientações adequadas evitando o impacto nas atividades habituais diárias, o uso de medicações e a indicação fisioterápica. Em casos de falha no tratamento clínico ou irregularidades de contorno ósseo mais importante é recomendado o tratamento cirúrgico. A cirurgia pode ser realizada por via de acesso aberta (convencional) ou por via artroscópica minimamente invasiva, com objetivo de promover uma melhor congruência e função articular.

