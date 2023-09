Nutrólogia Goiânia – Obesidade

A obesidade é uma doença inflamatória, onde existem várias razões para esse ganho de peso, digamos ser multifatorial onde se enquadra mais de 50 causas, não e só por desleixo, pode-se ter uma pequena parcela, mas não necessariamente todas.

Nos tempos de hoje o acesso a alimentação é muito facilitado, temos várias plataformas e aplicativos que te trazem o alimento na porta de sua casa, onde fica mais cômodo, com isso você come mais, exercita menos e acumula triplicado.

Já na causa pessoal principalmente nos homens é notório o quão prejudicial é a obesidade.

Como na vida sexual por exemplo com o baixo libido, indisposição. O paciente as vezes não consegue se sentar e amarrar o cadarço, não consegue segurar o filho no colo, então isso impacta diretamente na saúde masculina.

Assista o vídeo:

Dr. José Paulo Marques

Especialista em Nutrologia

CRM-GO 23.431

WhatsApp: (62) 99115-0502

Endereço: Av. 136, N° 761, Edifício Nasa Business Style, Sala B14, Goiânia, Go.