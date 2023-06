Ortopedia Goiânia – Entenda como ocorre a fratura do platô tibial.

A fratura do platô tibial é uma lesão grave que atinge a parte superior da tíbia, um dos ossos da perna. Normalmente, ocorre devido a um trauma significativo, como acidentes, quedas, ou práticas esportivas intensas.

O platô tibial sustenta a articulação do joelho e distribui o peso do corpo. Quando ocorre a fratura no local, a estabilidade do órgão é prejudicada e acompanhada de inchaço, dor intensa e dificuldade de movimentação.

O diagnóstico é geralmente feito por meio de exames de imagem, como radiografias e ressonância magnética. O tratamento depende da gravidade e pode envolver o uso de imobilização, cirurgia e reabilitação.

É importante buscar atendimento médico imediato ao suspeitar de uma fratura do platô tibial, pois o tratamento precoce eleva as chances de recuperação completa. O acompanhamento de um ortopedista especializado também é fundamental para garantir a melhor abordagem terapêutica e reabilitação adequada.

Dr. Alexandre Albino

CRM 17774 /RQE 10440

Ortopedista e Traumatologista

Especialista em Cirurgia do Joelho

Agende sua consulta:

WhatsApp: (62) 99622-8678

Acesse o site: https://dralexandrealbino.com.br/

Endereço: Edifício QS Tower Office, Sala 610, Rua 72, esquina com Rua 14, N° 223, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás.

