Urologia Goiânia – Sintomas urinários podem estar relacionados a hiperplasia benigna da próstata

Quando a próstata está aumentada pode ocorrer o bloqueio do fluxo de urina, causando sintomas urinários. Esse crescimento pode ser proveniente da hiperplasia benigna da próstata, um crescimento benigno que afeta predominantemente homens com mais de 50 anos de idade.

Essa doença tem como sintomas mais comuns:

Dificuldade em iniciar o fluxo urinário;

Ir várias vezes a noite ao banheiro para urinar.;

Presença de sangue na urina;

Interrupção involuntária da micção;

Urgência urinária;

Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga

Dor ou ardor para urinar.

Além da infecção urinária ser uma complicação frequente da hiperplasia prostática benigna, a doença se não tratada pode causar danos ao sistema urinários.

A escolha do tratamento depende basicamente do tamanho da próstata, da gravidade dos sintomas e do risco de complicações associadas ao aumento benigno.

Agende sua consulta com o urologista para avaliar qual o melhor tratamento para cada caso.

