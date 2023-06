Ortopedia Goiânia – Como é feita a cirurgia para síndrome do túnel do carpo?

A intervenção cirúrgica para a síndrome do túnel do carpo tem o objetivo de aliviar os sintomas dessa patologia, que ocorre quando há compressão do nervo mediano no punho. Esse quadro se manifesta com dores na mão, nos dedos, dormência e sensação de formigamento.

Já existem diferentes técnicas disponíveis na medicina, consideradas quando tratamentos convencionais não apresentam resultados satisfatórios. A abordagem mais comum é a ‘liberação do túnel do carpo’, onde o cirurgião realiza uma incisão no punho ou na base da palma da mão, para cortar o ligamento que pressiona sobre o nervo mediano.

O procedimento é realizado sob anestesia geral ou local e, normalmente, o paciente recebe alta no mesmo dia. Muitas pessoas conseguem retornar às suas atividades normais em poucas semanas.

É importante enfatizar que a cirurgia para a síndrome do túnel do carpo apresenta excelentes respostas na melhoria dos sintomas. No entanto, cada caso deve ser analisado, sendo essencial consultar um ortopedista para discutir todas as possibilidades.

