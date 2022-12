Oftalmologista Goiânia – Qual a importância do Teste do Olhinho?

O Teste do Olhinho é um exame simples, rápido e indolor, geralmente feito logo na maternidade, durante os primeiros dias de vida. Com luzes baixas no ambiente, é projetada uma luz nos olhos do bebê, formando um reflexo. Cores avermelhadas, alaranjadas ou amareladas representam que olhos do bebê estão saudáveis. Mas se for esbranquiçada ou inexistente, significa que existe alguma obstrução no eixo visual causada por alguma anomalia como catarata, glaucoma congênito e outros problemas.

O Teste do Olhinho identifica precocemente anomalias na visão do bebê, possibilitando o tratamento no tempo certo e o desenvolvimento normal da visão.

O exame é obrigatório por lei e faz parte dos exames básicos e fundamentais para a saúde ocular dos bebês.

O ideal é que esse exame seja feito por um oftalmologista. Cuide da saúde ocular do seu filho e agende o Teste do Olhinho.

