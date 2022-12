Qual a diferença entre psiquiatra e psicoterapeuta?

Muitas pessoas ao perceberem os primeiros sintomas que sua saúde mental não está boa, se perguntam: qual profissional procurar para obter ajuda e diagnóstico? Psiquiatra ou Psicoterapeuta?

Por isso vamos falar da diferença entre eles em relação a formação e função de cada um no tratamento das doenças mentais.

Psiquiatra

É o médico que se especializa em Psiquiatria. Alguns transtornos mentais que fazem parte do campo de diagnóstico e tratamento do psiquiatra são, por exemplo: depressão, ansiedade, insônia, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno Bipolar, Transtorno Obsessivo-Compulsivo, Transtorno do Pânico, Fobia Social, Esquizofrenia, Transtornos de Personalidade, Transtorno do Espectro Autista, entre outros.

O psiquiatra avalia os aspectos mentais, físicos, psicológicos e a interação entre eles. O diagnóstico é feito com a associação da anamnese (entrevista com o paciente) com exames de sangue ou de imagem. O plano terapêutico pode incluir tratamento medicamentoso e /ou psicoterapia.

Psicoterapeuta

Para ser psicoterapeuta, profissionais graduados em diversas áreas realizam uma pós-graduação em Psicoterapia. Entretanto é mais comum que psiquiatras, psicanalistas e psicólogos atuam como psicoterapeuta devido a relação próxima com as áreas de ambos.

O psicoterapeuta trabalha para promover mudanças comportamentais que levam o paciente a desenvolver o autoconhecimento promovendo a melhora a qualidade de vida do paciente. Este profissional pode usar terapias individuais ou em grupo.

