Oftalmologista Goiânia – Qual a importância de não coçar os olhos?

O hábito de coçar os olhos pode parecer inofensivo, porém além de causar irritação e favorecer a entrada de sujeira e microorganismos nos olhos, pode causar sérios problemas de visão.

Existem certas doenças que podem se desenvolver ou agravar com esse simples hábito de coçar os olhos, como é o caso da Ceratocone. Apesar de estar associada a genética, o ato de coçar os olhos é um dos principais fatores de risco associado ao desenvolvimento de ceratocone, uma doença ocular que causa o afinamento e deformação progressiva da córnea.

Por ser uma doença de progressão lenta e muitas vezes silenciosa, pode acarretar perda parcial da visão se não for acompanhada de maneira adequada.

A melhor maneira de evitar o hábito de coçar os olhos é evitar ambientes com poeira e outros fatores que podem gerar alergia, e também evitar o contato das mãos com os olhos. Para aliviar a coceira nos olhos o recomendado é lavar com soro fisiológico.

Agende sua consulta com o oftalmologista!

Dra. Gabriela Bariani Belem

Oftalmologista

CRM-GO 22281/RQE 14862

