Oftalmologista Goiânia – Qual a importância da consulta oftalmológica?

Existem muitas doenças que acometem os olhos e a visão, algumas são silenciosas e outras provocam sintomas. Algumas podem afetar os olhos temporariamente, outras podem acarretar perda progressiva da acuidade visual. É por essa razão que a consulta com o médico oftalmologista não se limita apenas à necessidade de usar óculos, também avalia as estruturas oculares para identificação precoce de possíveis doenças oculares.

É fundamental realizar consultas periódicas com o médico oftalmologista desde o nascimento até a terceira idade.

A primeira consulta com o oftalmologista deve ser feita logo após o nascimento, quando é realizado o teste do olhinho, exame importante para diagnosticar doenças congênitas e malformações oculares. Nas crianças sem sintomas ou queixas, as visitas ao oftalmologista devem ser anuais visando identificar qualquer alteração na acuidade visual. Na idade escolar, os pais devem estar atentos a dores de cabeça, dificuldade escolar, olhos vermelhos ou coçando, que podem ser sinais de doenças como miopia, astigmatismo, e o ceratocone, doença progressiva que afeta a visão. Os adultos devem fazer consultas regulares para presbiopia, conhecida como vista cansada, muito comum nesta idade. Os idosos devem ficar atentos a catarata e degeneração macular, doenças podem causar cegueira.

A consulta oftalmológica para acompanhamento da saúde visual deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano para a prevenção das doenças oculares.

Agende sua consulta com o oftalmologista! Cuide da sua saúde dos seus olhos.

Dra. Gabriela Bariani Belem

Oftalmologista

CRM-GO 22281/RQE 14862

