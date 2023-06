Oftalmologia Goiânia – Você já pensou em ficar livre dos óculos?

Ir à praia sem precisar se preocupar com a visão, ir a uma sessão 3D e não precisar pensar em como utilizar dois óculos ao mesmo tempo, acordar enxergando perfeitamente bem…Você já imaginou como seria uma vida livre de óculos ou lentes de contato? Para isso, a cirurgia refrativa pode ser uma excelente alternativa!

A cirurgia refrativa veio para proporcionar aos pacientes a possibilidade de independência dos óculos. E para isso existem diversas técnicas que variam conforme a idade do paciente, o tipo de grau e a biomecânica da córnea.

É fundamental a consulta com um especialista da área para que seja avaliado com cuidado as particularidades de cada paciente.

Consulte um oftalmologista especializado para obter uma avaliação detalhada e descobrir se a cirurgia é ideal para você. Afinal, a possibilidade de enxergar o mundo com clareza sem óculos, pode ser uma conquista valiosa.

Dra Gabriela Ventura Bariani

Oftalmologista em Goiânia

CRM-GO 22281/RQE 14862

Núcleo de Medicina Ocular

Endereço: Av. Eng. Eurico Viana, N° 217, Setor Alto da Glória, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 3998-4400

Whatsapp: (62) 99934-5510

Totum Saúde

Endereço: Avenida T-2, N° 435 – St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 3252-6800 / 3252 6881

Whatsapp: (62) 99934-5510

Acesse nosso site: https://dragabrielabarianibelem.com.br/

Atendimento:

Particular

Ipasgo

Imas

Vivacom

Amil

Affego

