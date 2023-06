Hotelaria Para Idosos Goiânia – Hábitos saudáveis para prevenir o Alzheimer e outras demências

Envelhecer com saúde é o desejo da maioria das pessoas. Para que isso seja possível, é fundamental adotar hábitos saudáveis para prevenir o Alzheimer e outras demências. De acordo com pesquisas realizadas pela The Lancet, uma revista científica sobre medicina, é possível evitar a incidência do Alzheimer em até 40% através de bons hábitos.

Para garantir uma terceira idade mais saudável é importante manter hábitos saudáveis como:

Manter uma alimentação saudável;

Praticar exercícios físicos diariamente;

Evitar o sobrepeso;

Evitar o tabagismo e consumo excessivo de bebida alcoólica;

Controlar a pressão arterial, o colesterol e a taxa de açúcar no sangue;

Praticar jogos e atividades que estimulem o cérebro;

Manter 8 horas de sono por noite;

Controlar o estresse.

Com esses hábitos saudáveis, é possível reduzir o risco de desenvolver demências. Além de adotá-los, é preciso também consultar um geriatra para obter orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde cerebral.

