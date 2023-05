Oftalmologia Goiânia – Cirurgia refrativa: todo mundo pode operar

A cirurgia refrativa é um procedimento seguro que utiliza laser para corrigir distúrbios de refração como astigmatismo, hipermetropia e miopia. Pode ser realizada através de diversas técnicas, sendo as principais: PRK e LASIK.

O PRK é uma técnica que consiste na remoção do epitélio (estrutura mais superficial) da córnea seguida da aplicação do laser. No LASIK é feito um flap na córnea para aplicação do laser.

Através do laser é possível realizar uma delicada remodelagem da refração e corrigir o grau, gerando independência dos óculos.

Como a cirurgia a laser é feita?

A cirurgia é indolor, a anestesia é feita por meio de colírios, e é bem rápida, dura poucos minutos. São usados alguns colírios no pós operatório e em poucos dias já é possível o retorno as principais atividades de rotina.

Para saber se você é candidato a cirurgia refrativa, é preciso consultar um oftalmologista capacitado para entender as suas particularidades e indicar o melhor tratamento.

Dra Gabriela Ventura Bariani

Oftalmologista em Goiânia

CRM-GO 22281/RQE 14862

Núcleo de Medicina Ocular

Endereço: Av. Eng. Eurico Viana, N° 217, Setor Alto da Glória, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 3998-4400

Whatsapp: (62) 99934-5510

Totum Saúde

Endereço: Avenida T-2, N° 435 – St. Bueno, Goiânia, Goiás.

Telefone: (62) 3252-6800 / 3252 6881

Whatsapp: (62) 99934-5510

Atendimento:

Particular

Ipasgo

Imas

Vivacom

Amil

Affego

Dra Gabriela Bariani Belem, Oftalmologista Goiânia, Oftalmologista Dra. Gabriela Goiânia, Oftalmologista Goiânia, Médico Oftalmologista Goiânia, Oftalmologista Aparecida de Goiânia, Oftalmologia Goiânia, Oftalmologia Aparecida de Goiânia, Oftalmologista Goiás, Oftalmologia Goiás, Exame de miopia Goiânia, Exame de astigmatismo Goiânia, Tratamento de Astigmatismo Goiânia, Tratamento de catarata Goiânia, Tratamento de Glaucoma Goiânia, Tratamento de conjutivite Goiânia, Tratamento de pterígio Goiânia, Tratamento de ceratocone Goiânia, Exames para Lentes de Contato Goiânia, Teste do Olhinho Goiânia, Exame de vista Goiânia, Consulta oftalmológica Goiânia, Oftalmologista Ipasgo, Oftalmologista Imas, Oftalmologista Vivacom, Cirurgia refrativa Goiânia, Cirurgia catarata Goiânia