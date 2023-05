Nutrólogia Goiânia – O poder do sono saudável

Além de repor as energias do corpo, exercer funções de restauro e reparo celular, o sono é responsável pela liberação de neurotransmissores, incretinas e vários hormônios vitais para o bom funcionamento do organismo. O sono saudável é essencial para manter corpo e mente saudáveis. Por isso, dormir bem deve ser um hábito imprescindível na rotina de todos. E quando falamos em dormir bem devemos levar em consideração o tempo de sono adequado e a qualidade do sono.

O sono também tem um papel importante no controle do apetite. Uma má noite de sono leva à diminuição dos níveis de leptina, responsável pela sensação de saciedade e, de maneira inversa, aumenta os níveis de grelina, hormônio que aumenta o apetite, favorecendo o ganho de peso. A falta de sono também aumenta a liberação do hormônio do estresse, o cortisol que aumenta o desejo para o consumo de alimentos com elevado teor de gordura e açúcar, bem como aumenta a propensão para armazenar gordura na região abdominal, além de induzir catabolismo (perda de massa muscular). Noites de sono mal dormidas também vão prejudicar muito a produção de testosterona e de GH.

Noites mal dormidas estão associadas à maior risco de doenças cardiovasculares, como derrames e infartos, pressão alta, diabetes e obesidade. Também estão associadas a doenças neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer, demências, etc.).

Mantenha um sono de qualidade, o qual irá favorecer a melhora do humor, fortalecer e ativar a memória, cognição e concentração, vai estimular o raciocínio, além de atuar na prevenção de doenças crônico-degenerativas e do envelhecimento, proporcionando uma longevidade com mais saúde física e mental.

Por isso avaliar e tratar o sono como uma prioridade de todo e qualquer indivíduo, pode ser um passo importante na prevenção de várias doenças crônicas e promoção da saúde e bem estar físico e mental.

Como está o seu sono? Entre em contato para agendar uma avaliação da sua saúde.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

