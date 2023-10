Oftalmologia Goiânia – Afinal, o que é vista cansada

Você tem dificuldade para olhar no celular, ler uma bula de remédio, ou fazer qualquer outra atividade que precise enxergar de perto, provavelmente você sofre de presbiopia ou “vista cansada”.

A presbiopia é uma condição natural e está relacionada ao envelhecimento, sendo comum aparecer por volta dos 40 anos. A vista cansada ocorre devido a perda da elasticidade do cristalino, a lente natural do olho. Com isso, as imagens passam a se formar atrás da retina, e não na retina, resultando na dificuldade de enxergar de perto.

Se você está com dificuldade para enxergar de perto, fique atento, pois este é o principal sintoma. Pode vir acompanhado de: dor de cabeça, fadiga ocular, sensação de pálpebras pesadas, ardência nos olhos ao ler, vermelhidão e lacrimejamento.

A correção da presbiopia pode ser feita com o uso de óculos de grau, lentes de contato e também a cirurgia refrativa.

Cuide da sua visão! ❤️👀

