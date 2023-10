Goinfra avança nas obras de duplicação da GO-010

São realizados serviços de terraplenagem e construção da ponte sobre o córrego Bonsucesso. Investimento do Governo de Goiás é superior a R$ 50 milhões

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), está conduzindo as obras de duplicação da GO-010, entre Goiânia e Senador Canedo. A duplicação tem como objetivo atender ao fluxo diário de mais de 6 mil veículos.

As equipes da Agência estão executando o içamento das oito vigas da ponte sobre o córrego Bonsucesso. Com esse trabalho, a obra, que recebeu um investimento superior a R$ 50 milhões, entra na fase de execução da superestrutura da Obra de Arte Especial (OAE), que inclui a implantação das vigas, tablado e, posteriormente, a aplicação de revestimento e a execução de sinalização.

A construção da segunda ponte no local é necessária para a continuação da duplicação da rodovia. Paralelamente aos trabalhos no córrego Bonsucesso, as equipes da autarquia estadual avançam nos serviços de terraplenagem da duplicação de 10,20 quilômetros do segmento.

As obras vão beneficiar o deslocamento diário dos moradores de cidades vizinhas à capital, principalmente aqueles que trabalham e estudam em Goiânia. Além disso, possibilitam melhores condições de tráfego, beneficiando o desenvolvimento social e econômico do estado.