Nutrologia Goiânia – Você conhece a síndrome metabólica?

Você já ouviu falar de Síndrome Metabólica (SM)? Essa condição, considerada moderna, está associada à obesidade e, sua principal característica, é a resistência à ação da insulina no corpo de um indivíduo.

De forma simples e resumida, a SM é o conjunto de fatores relacionados que elevam o risco de problemas cardiovasculares:

Obesidade central/obesidade visceral;

Resistência à insulina;

Hipertensão arterial;

Dislipidemia;

Intolerância à glicose.

Para ser diagnosticado com Síndrome Metabólica, um indivíduo precisa ter pelo menos três ou mais dessas condições. Vale lembrar, ainda, que a SM é uma condição diretamente relacionada com um estilo de vida sedentário e uma má alimentação, com uma dieta rica em gorduras saturadas, ultraprocessados, açúcares e carboidratos refinados.

Sendo assim, para controlar a Síndrome Metabólica e reduzir o risco de complicações graves, é preciso promover mudanças na alimentação e praticar atividades físicas regularmente, promovendo a perda de peso. Além disso, podem ser prescritos medicamentos para ajudar a controlar os fatores de risco associados a essa condição, os quais devem ser avaliados e prescritos por médico capacitado.

Dr. Jacob Facuri Neto

CRM-GO 20084

Médico – Nutrologia, Medicina Funcional Integrativa e Clínica Médica

-Especialização em Nutrologia pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia);

-Especialização em Medicina Funcional Integrativa pela ABMFI (Associação Brasileira de Medicina Funcional Integrativa);

-Especialização em Clínica Médica pela SBCM (Sociedade Brasileira de Clínica Médica).

Para agendamento:

Whatsapp: (62) 99645-6500

Acesse nosso site: https://drjacobfacuri.com.br

Atendimentos:

Vue Clinique – Órion Business

Av. Portugal, 1148, Setor Marista, Sala 3702 B, Goiânia, Go.

Hospital Jacob Facuri

Rua 8, N° 657, St. Central, Goiânia, Go.

Dr Jacob Facuri, Goiânia, Goiás, Hipertrofia Goiânia, Implantes hormonais Goiânia, Implantes não hormonais Goiânia, Imprensa, Medicina Funcional Goiânia, Medicina Integrativa Goiânia, Notícias, Nutrologia Goiânia, Nutrólogo Goiânia, Reposição hormonal Goiânia, Reposição testosterona Goiânia, Saúde, Tratamento colesterol Goiânia, Tratamento de TPM Goiânia, Tratamento diabetes Goiânia, Tratamento doenças metabólicas Goiânia, Tratamento endometriose Goiânia, Tratamento menopausa Goiânia,