Psiquiatria Goiânia – O que é a personalidade anancástica?

A personalidade anancástica, também chamada personalidade obsessivo-compulsiva, é um transtorno conhecido por sua rigidez mental, padrão persistente de perfeccionismo e grande preocupação com organização. Indivíduos com esse distúrbio tendem a ser muito perfeccionistas, cautelosos e inflexíveis em relação a procedimentos e regras.

Pessoas com esse problema costumam determinar altos padrões para si e para os outros, tentando atingir uma perfeição inatingível. Elas costumam ser exageradas com ordem e limpeza, gastando muito tempo com arrumação. Além disso, tendem a ser resistentes e inflexíveis a mudanças, preferindo seguir rotinas preestabelecidas.

Embora o perfeccionismo seja um traço positivo em algumas situações, a personalidade anancástica pode gerar estresse e dificuldades interpessoais, já que a rigidez mental e a necessidade de controle podem interferir nos relacionamentos pessoais e profissionais, causando conflitos e tensão.

O tratamento geralmente envolve terapia cognitivo-comportamental, que ajuda o indivíduo a desenvolver a flexibilidade e lidar com pensamentos disfuncionais. Em alguns casos, a medicação pode ser uma opção para tratar outros sintomas, como ansiedade e depressão.

Em suma, ao seguir as orientações médicas, pessoas com essa condição melhoram sua qualidade de vida e conseguem lidar de forma mais saudável com os desafios do dia a dia.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Tratamento de psiquiatria em Goiânia, Melhor psiquiatra em Goiânia, Clínica de psiquiatria Goiânia, Psicoterapia em Goiânia, Psicoterapeuta em Goiânia, Tratamento de depressão em Goiânia, Tratamento de ansiedade em Goiânia, Tratamento de transtornos de humor em Goiânia, Tratamento de Esquizofrenias em Goiânia, Tratamento de dependência química em Goiânia, Tratamento de alcoolismo em Goiânia, Tratamento de obesidade em Goiânia, Tratamento de bulimia em Goiânia, Tratamento de anorexia em Goiânia, Tratamento de insônias em Goiânia, tratamento de TDAH em Goiânia, Tratamento de síndrome do pânico em Goiânia, tratamento de Transtorno Obsessivo-Compulsivo em Goiânia, Tratamento de insônia Goiânia