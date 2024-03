Mioma uterino: saiba quais são os sintomas e tratamentos

O mioma uterino é um tumor benigno que se desenvolve no útero, sendo comum em mulheres em idade reprodutiva.

Os sinais variam e muitas mulheres não apresentam problemas, mas podem incluir menstruação abundante e dolorosa, sensação de pressão ou dor na região pélvica, aumento do volume abdominal, necessidade frequente de urinar, dificuldades para engravidar e dor durante relações sexuais.

O tratamento depende do tamanho, localização dos miomas, sintomas, idade da paciente e desejo de ter filhos. Entre as opções incluem medicamentos para aliviar possíveis incômodos, procedimentos minimamente invasivos como a embolização da artéria uterina, e intervenções cirúrgicas, como miomectomia para a remoção dos miomas ou histerectomia para a remoção do útero, em casos mais graves.

A escolha do tratamento deve ser personalizada, considerando os objetivos de saúde e reprodutivos da paciente.

Instituto Ana

Dr. João Batista

CRM-GO: 6.095

Cirurgias:

Parto normal e cesárea

Laqueadura

Vasectomia

Histerectomia

Miomectomia

Perineoplastia

Vesícula

Hérnia

Endereço: Avenida Georgeta Duarte, nº 41, Qd. 182, Lt. 09, Cidade Jardim, Goiânia- GO.