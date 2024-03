A bolsa rompeu! E agora?

A ruptura da bolsa amniótica, conhecida popularmente como “a bolsa rompeu”, é um sinal de que o trabalho de parto pode estar começando. Se isso acontecer, é importante manter a calma e entrar em contato com o médico ou dirigir-se ao hospital.

Normalmente, o trabalho de parto inicia-se nas próximas 24 horas, se ainda não começou. No hospital, a equipe de saúde avalia a situação, incluindo a frequência das contrações, a posição do bebê e o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê.

É crucial monitorar qualquer sinal de infecção, já que a ruptura da bolsa pode aumentar o risco de bactérias entrarem no útero. Enquanto isso, manter-se hidratada e, se possível, descansar, ajuda a preparar o corpo para o parto. A comunicação com a equipe médica é essencial para garantir a segurança da mãe e da criança durante este processo emocionante e desafiador.

