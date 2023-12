Ministra da Colômbia visita o Mapa para fortalecer parcerias comerciais com o Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) recebeu com honras a visita da ministra da Agricultura e Desenvolvimento da Colômbia, Jhenifer Mojica, em um encontro estratégico para estreitar laços entre Colômbia e Brasil. O objetivo da visita ministerial foi promover um diálogo produtivo, focado na cooperação e no comércio bilateral entre esses dois países amazônicos.

A ministra Jhenifer Mojica foi calorosamente recepcionada pelo secretário de Comércio e Relações Internacionais, Roberto Perosa, e pela secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo, Renata Miranda. Também estiveram presentes diretores e servidores do Ministério, demonstrando a importância atribuída a essa reunião.

Nos últimos anos, as negociações bilaterais sobre questões agropecuárias entre Colômbia e Brasil têm progredido consistentemente. Ambos os países têm manifestado um considerável interesse comercial, seja no acesso a determinados produtos agrícolas ou na melhoria do acesso aos produtos já em fluxo comercial.

Neste momento, estão em andamento 30 negociações, sendo 18 relacionadas às exportações brasileiras e 11 às exportações originárias do território colombiano com destino ao Brasil. Durante a visita, um ponto de interesse comum discutido foi a Certificação Oficial Eletrônica, considerada um processo inovador e estimulante para aprimorar o fluxo comercial de produtos agropecuários entre os dois países.

De janeiro a novembro deste ano, o Brasil registrou exportações superiores a 1 bilhão de dólares para a Colômbia, com cerca de 60% dessas exportações representadas por milho e café verde.

A ministra Jhenifer Mojica foi acompanhada por uma comitiva de destaque, incluindo o embaixador da Colômbia, Guillermo Rivera, o segundo secretário Daniel Moreno, o chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Agricultura da Colômbia, Mario Alejandro Valencia, o assessor do gabinete Sergio Martínez Osorio e o representante do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Humberto Oliveira.

O secretário Roberto Perosa enfatizou a produtividade do encontro, destacando as realizações significativas do Mapa, como o novo programa de recuperação de pastagens degradadas, além das iniciativas voltadas para atender às exigências do Pacto Verde Europeu, que o Brasil planeja compartilhar com outros países.

Além da visita ao Mapa, a ministra Jhenifer Mojica participou de reuniões em Salvador e Presidente Tancredo Neves, na Bahia, bem como no Distrito Federal, onde se encontrou com representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente e Mudança do Clima, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e membros de outras instituições governamentais brasileiras.