Bahia recebe R$ 26 milhões em emendas parlamentares para impulsionar o setor agropecuário

Follow on X

A Bahia acaba de conquistar um impulso significativo para o seu setor agropecuário, com a alocação de expressivos R$ 26 milhões provenientes de emendas parlamentares de bancada. Este financiamento substancial, viabilizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), está prestes a revolucionar a paisagem agrícola do estado.

Estes generosos recursos foram direcionados para a aquisição de quase 160 itens essenciais, englobando uma ampla gama de equipamentos agrícolas fundamentais. Agora, a Bahia está equipada com 10 retroescavadeiras, 73 tratores de última geração e 73 kits de implementos agrícolas completos, compostos por arados, grades e carretas.

A coordenação meticulosa deste repasse vital foi realizada pela Superintendência de Agricultura e Pecuária da Bahia (SFA/BA), que gerenciou eficazmente os recursos direcionando-os para as áreas mais carentes.

Dentro deste montante substancial, R$ 11,7 milhões foram destinados à aquisição de tratores agrícolas, com um custo unitário de R$ 161,3 mil. Além disso, R$ 8,5 milhões foram alocados para a compra de retroescavadeiras, cada uma com um valor de R$ 854,3 mil. Ainda mais notável, mais de R$ 5,6 milhões foram investidos na aquisição dos kits de implementos agrícolas, avaliados em R$ 77,895,54 cada um.

O objetivo central destes repasses é fortalecer o setor agropecuário na Bahia, apoiando a aquisição de equipamentos e veículos que impulsionam a produtividade, segurança e eficiência no transporte da produção, ao mesmo tempo em que asseguram um significativo aumento na renda dos agricultores locais.

Essa medida beneficiará principalmente as famílias de pequenos agricultores que se dedicam à produção de lavouras de subsistência em diversos municípios baianos. Especialmente aqueles que enfrentam desafios significativos no transporte de seus produtos devido à precariedade ou à ausência de estradas vicinais.

Os novos tratores e os kits de implementos agrícolas modernos tornarão o preparo do solo mais eficiente, resultando em um aumento notável na produtividade. Por outro lado, as retroescavadeiras desempenharão um papel crucial ao melhorar a qualidade e a velocidade no transporte da produção, através da abertura de estradas vicinais e da criação de novas rotas de integração e comercialização.

Todas as informações detalhadas sobre o Convênio 925964/2022 estão disponíveis publicamente para consulta no portal Transferegov, garantindo total transparência e acesso à comunidade interessada.