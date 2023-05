Jornal Opinião Goiás – Projetos sustentáveis do Governo de MT pautam visita da Indonésia e República do Congo ao Estado

As políticas públicas e investimentos feitos pelo Governo de Mato Grosso para conciliar desenvolvimento econômico, melhoria das condições de vida local e preservação da floresta pautaram a visita das comitivas da Indonésia e República Democrática do Congo ao Estado. A viagem foi encerrada neste domingo (07), após os representantes dos dois países e do Banco Mundial fazerem uma imersão nos projetos em andamento no Estado e visitarem in loco ações de bioeconomia, agricultura familiar e pecuária sustentável em Alta Floresta.

Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo concentram 60% das florestas tropicais do mundo e despontam no cenário mundial de combate às mudanças climáticas. A visita das delegações da República Democrática do Congo e Indonésia foi organizada pelo Banco Mundial para que os dois países pudessem conhecer e levar para casa aprendizados sobre a política ambiental e desenvolvimento sustentável de Mato Grosso para serem reproduzidos localmente.

“Especialmente a província de Kalimantan estava curiosa em conhecer como Mato Grosso criou instituições para atrair investimentos, resolver as questões de fluxo financeiro e demonstrar credibilidade aos financiadores e doadores. De modo geral, como temos projetos nos três países, é importante que aprendam juntos e talvez até construam políticas públicas conjuntas“, explica o líder Sênior de Recursos Naturais do Banco Mundial no Brasil, Werner Kornexl.

Durante a visita à Mato Grosso, as delegações se reuniram em uma agenda na última quarta-feira (03) com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e secretários de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti; Casa Civil, Mauro Carvalho; Agricultura Familiar, Teté Bezerra; Desenvolvimento Econômico, César Miranda; e Fazenda, Rogério Gallo.

Na ocasião, o governador da província kalimantan Oriental da Indonésia, Isran Noor, destacou que a visita a Mato Grosso serviria para construir laços mais próximos e conhecer de perto o êxito do estado em aliar desenvolvimento sustentável e bem-estar da população.

Já o ministro de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da província Mai-Ndombe do Congo, Ignace Monza Bonda, reforçou que com a troca de experiências ocorridas durante a visita seria possível consolidar as relações com ações em comum pela preservação do meio ambiente.

Ainda em Cuiabá, na quinta-feira (04) e sexta-feira (04), as comitivas tiveram a oportunidade de conhecer as ações realizadas pelo Governo de MT para redução das emissões de carbono, como o combate ao desmatamento ilegal e os incêndios florestais e os investimentos para fomento do desenvolvimento sustentável realizado pelo MT Produtivo, em especial as ações para produção em floresta em pé.

As atividades das delegações encerraram neste domingo com um momento de agradecimento ao redor de uma samaúma (árvore conhecida como rainha da Amazônia) em um ato simbolizando a parceria para o desenvolvimento sustentável entre os três países.

Fonte: Governo de Mato Grosso.