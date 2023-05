Jornal Opinião Goiás – Assistência Social Itinerante realiza mais de 3 mil atendimentos

A Secretaria de Assistência Social de Aparecida realizou neste sábado, 06, a primeira edição do ano do programa Assistência Social Itinerante, no setor Madre Germana. O mutirão de atendimentos foi realizado na UBS do setor, onde centenas de famílias foram beneficiadas. Ao todo, foram realizados mais de 3 mil atendimentos diretos.

A ação é promovida pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), facilitando o acesso da comunidade aos benefícios da ação. “Essa é a primeira edição do programa em 2023, e nosso objetivo é realizar novas ações, levando o benefício para todos”, enfatizou a gestora da pasta, Sulnara Santana.

A população da região do Madre Germana teve acesso a cadastro e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), emissão da carteira do idoso, encaminhamento para o mercado de trabalho por meio do Sistema Municipal de Emprego, emissão de RG (para maiores de 14 anos), oftalmologia, emissão e atualização do cartão SUS, ginecologista, vacinas adulto e infantil, teste rápido de COVID-19 e exames de HGT.

O prefeito Vilmar Mariano participou do evento e destacou a importância do benefício para os moradores. “Essa ação é muito importante, é o momento que deslocamos da prefeitura para ficar mais perto da população. Aqui são ofertados mais de 50 serviços diretos que beneficiam milhares de famílias”, afirmou.

Valdivina Coimbra foi uma das moradoras do bairro atendida no mutirão. Ela aproveitou a manhã de sábado para consulta odontológica e ginecologista. “Vim cedinho e já estou com a senha na mão. A gente não pode perder essa oportunidade, tudo de graça e de qualidade”, disse ela.

Ketliny Viana veio do Garavelo para fazer o Cadastro Único pela primeira vez. “Sei que o cadastro é muito importante e ajuda muitas pessoas. Então não posso ficar sem fazer. Vim e vou ficar até o final, para aproveitar também as atividades para as crianças”, sublinhou acompanhada pelos seus dois filhos.

Em comemoração aos 26 anos do setor, também será realizado na noite deste sábado, um super bingo com diversos prêmios, entre eles o prêmio no valor de um salário mínimo.

A criançada também foi atendida e se divertiu durante o Assistência Social Itinerante deste sábado. A secretaria de Esportes levou para o local atividades recreativas e culturais, com pula-pula, pebolim, pipoca e algodão-doce.

Marcaram presença no mutirão os vereadores Roberto Chaveiro, Fábio Ideal e Isaac Martins. Também estiveram presentes os secretários municipais Edenir de Souza Neves (Políticas Públicas para as Mulheres), Roberto Cândido (Segurança pública municipal) e Robes Venâncio (Presidente do Aparecidaprev).

Fonte: Prefeitura de Aparecida de Goiânia.