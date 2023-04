Jornal Opinião Goiás – Prefeitura de Goiânia realiza serviços de coleta de lixo orgânico, varrição, remoção de entulhos e poda preventiva de árvores

Siga no Twitter

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) executou, durante o feriado prolongado de Páscoa, serviços de coleta de lixo orgânico, varrição, remoção de entulhos e poda preventiva de árvores. As atividades são consideradas essenciais e mantêm o cronograma já estabelecido.

As equipes de remoção de entulhos concentraram esforços nos locais classificados como áreas de descarte irregular, como Jardim América, Jardim Novo Mundo, Setor Perim e Três Marias. Já nas praças, foram feitos serviços de manutenção, conservação e ajardinamento dos canteiros. A limpeza das feiras livres de domingo também está garantida, com varrição e coleta orgânica.

Os cinco ecopontos espalhados pela capital também funcionaram durante todos os dias do feriado, entre 7h e 22h. Eles ficam no Jardim Guanabara II, Setor Faiçalville, Jardim São José, Residencial Campos Dourados e Parque Eldorado Oeste. As unidades recebem resíduos como restos de materiais de construção, pedaços de móveis e galhos de árvores.

“Nossos cuidados não cessam, porque queremos fazer de nossa cidade uma das melhores do país para se viver. Para alcançar essa meta, precisamos oferecer qualidade de vida à população. Isso passa pela limpeza urbana regular e pela manutenção das praças e demais espaços públicos”, destaca o presidente da Comurg, Alisson Borges.

Fonte: Prefeitura de Goiânia.